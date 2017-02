JATEÍ encerra atendimentos da carreta e prefeito destaque leilão em prol HC de Barretos

A Unidade Móvel do Hospital do Câncer de Barretos, Fundação Pio XII esteve com uma equipe de saúde no município de Jateí durante cinco dias, atendendo gratuitamente as mulheres realizando centenas de exames.

Na oportunidade durante o encerramento o prefeito Eraldo Jorge Leite (PSDB) reforçou sobre o 13º Leilão Direito de Viver em prol ao Hospital do Câncer de Barretos, que será realizado em Jateí no dia 26 de março.

Os exames foram realizados dentro da carreta, unidade móvel que veio acompanhada de profissionais da Unidade Fixa de Nova Andradina composta por uma enfermeira Bruna Crivelli, duas técnicas em radiologia Vanessa Cristiane da Silva e Luana Aparecida Marchi e recepcionista Fernanda Andrade, que durante os dias 06 a 10 de fevereiro realizaram 260 exames de mamografia e 280 preventivos, pré-agendados pelos agentes comunitários de saúde municipal.

De acordo com a enfermeira Bruna às amostras coletadas no preventivo, e as imagens da mamografia serão laudos com avaliações bem detalhadas em Barretos e no máximo 60 dias serão encaminhados para a Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito Eraldo Jorge Leite que mais uma vez fez questão de agradecer a Fundação Pio XII através do Henrique Prata, parabenizou toda a equipe da saúde por desenvolver um bonito trabalho, ultrapassando todas as expectativas. “Nossa intenção é fazer a diferença, disponibilizando o que há de melhor para a população jateiense, por isso contamos com profissionais comprometidos e capacitados para juntos desenvolvermos uma Jateí Terra de Oportunidades”.

Na ocasião a Secretária Municipal de Saúde Cileide Cabral da Silva Brito agradeceu todos os profissionais envolvidos, ressaltando o empenho das equipes da Estratégia Saúde da Família, em especial os Agentes Comunitários, assim como os funcionários acolhedores que estiveram na preparação do café da manhã, almoço e lanches. “Somos uma verdade equipe, com total respaldo do prefeito Eraldo que nos disponibilizou tudo o que há de melhor para um bom desenvolvimento dos trabalhos” diz a Secretária que completa “E para aquelas mulheres que não conseguiram fazer os exames basta procurar os agentes comunitários, que estaremos encaminhando para a Unidade Fixa de Nova Andradina”.

O coordenador dos Leilões beneficentes de Jateí em prol ao HC de Barretos, Beto Jorge na ocasião falou do 13º Leilão que será realizado no parque da fogueira no dia 26 de março, repassou algumas informações relevantes, solicitando a colaboração de todos de Jateí e região. “O importante é que todos participem, pois juntos estaremos salvando vidas” finaliza o coordenador.