JATEÍ: Camarotes da festa da fogueira terá espaço 'narguile' da Kenzo, veja como comprar os convites

FOTO: DIVULGAÇÃO

JATEÍ – Diante de várias atrações com shows e barracas e demais atrações, o prefeito municipal Eraldo Jorge Leite, comunicou recentemente a população da cidade e região que será totalmente gratuito a entrada da Festa, como também os shows artísticos.

As vendas dos passaportes para todos os dias, Bangalôs para 10 pessoas com Bistro, entrar em contato no (67)9-9928-8812, com o Malakia. No Camarote o Espaço Narguile é com a Kenzo.

Serão cobrados apenas os camarotes, para aqueles que querem curtir os shows e também a tradicional queima da fogueira com show piromusical.

O evento reverenciando ao Santo Padroeiro do município São Pedro teráentrada franca durante todos os dias, será realizado no Parque da Fogueira Eloi Quelé Ramos, um local com toda infraestrutura necessária com excelente localização e comodidade a população de Jateí e região.

A 40ª Festa da Fogueiracontará uma programação socioculturalenvolvendo shows, praça de alimentação com barracas de comidas típicas e tradicionais, parque de diversão, rodeio em touros e cavalgada.

Na Programação Oficial, para o primeiro dia 29/06 quinta-feirainicia às17h:30min Procissão dos carros com a Benção; 18h Missa em Ação de Graças no Parque da Fogueira;19h Abertura das Barracas; 20h Abertura do Rodeio;22h Show comElvis & Adriano; 00h Show com Felipe & Falcão.

30/06 sexta-feira19h Abertura das barracas;20h Continuação do Rodeio;22h Show de Elvis& Junior;00h Show com Villa Baggage.

01/07 sábado9h Cavalgada;12h Queima do alho;19h Abertura das barracas;20h Semifinal e final do Rodeio;23h Show com Paulo & Jean;00h Queima da maior fogueira do país e o encerramento 00h:30min Show com Jeann & Julio.