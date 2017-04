JATEÍ amanhece de luto, morre aos 70 anos, José Carlos, Veja sua história

FOTO: ARQUIVO FAMILIAR

O município de Jateí amanheceu de luto, faleceu José Carlos Rodrigues da Silva, ao 70 anos, ele estava internado no Hospital da Cassems na cidade de Dourados à 36 dias.

A família ilutada agradece a todos pelas condolências e avisa que o velório será em Jateí.

Histórico José Carlos Rodrigues da Silva

* José Carlos Rodrigues da Silva, nascido em 30/11/1947 na cidade de Alvares Machado –SP

* Casado com Elza Augusta Nogueira da Silva

* Pai de: Rosy Lane Pradal, Elizabeth Nogueira da Silva, Wilson Carlos da Silva e Marcos Paulo da Silva.

* Avô de Marianne Martins de Oliveira Neves, Evandro Martins de Oliveira, Daniele Martins de Oliveira (in memória), Fernanda Christine da Silva, Grabrielly Cristine da Silva, Samuele Pradal, Giúlia Pradal, Marcos Vinícius Pereira da Silva, Lucas Gabriel Pereira da Silva, Rafael Pereira da Silva;

* Bisavô de Michel ................Beatriz ........... e Guilherme

* Sogro de Maurizio Pradal, Ana Paula da Silva Pereira, Ana Cristina Gonçalves

* É Professor formado em História Geral, pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da cidade de Mandaguari Estado do Paraná.

* Iniciou na Carreira de professor aos 17 anos de idade em escolas da zona rural do município de Guaraci –PR.

* Em 1977, lecionou na Escola Marechal Candido Rondon da Vila São Jorge, no Bairro Portão na cidade de Curitiba capital Paraná.

* Chegou com a esposa e quatro filhos ao município de Jateí no ano de 1979

* Foi secretário de Educação de 1979 até 1980.

* Foi fundador juntamente com sua esposa, da 1ª Missão Batista no município no ano de 1979 e no ano de 1982 foi inaugurado o primeiro templo batista de Jateí no mesmo endereço até os dias de hoje.

* Lecionou na extinta Escola Estadual Fernando Correia da Costa nos anos de 1979 até 1983 quando mudou-se com sua família para a cidade de Jí-Paraná Estado de Rondônia onde também exerceu a profissão de professor e diretor na Escola Estadual Aluízio Ferreira, Escola Estadual Juscelino Kubitschek e Escola Estadual Júlio Guerra. daquela cidade.

* Em 1989 foi nomeado pelo Governo do Estado de Rondônia como Diretor da Escola Aloízio Ferreira por período de três anos.

* Retornou a Jateí em 1992 onde voltou a lecionar na Escola Fernando Correia da Costa;

* Em setembro de 1992, o Governo Estadual extingue a Escola Fernando Corrêa da Costa e inaugura a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Professora Bernadete Santos Leite, onde foi Professor.

* Em 1997 foi eleito Diretor da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Professora Bernadete Santos Leite, para o quadriênio 1997/2000.

* Foi Secretário Municipal de Educação no período de 2001 até maio de 2005.

* Foi Assessor de imprensa da prefeitura de 2006 até 2016.

* Escreveu seu nome na história de Jatei por ter sido o primeiro professor com formação de nível superior a lecionar nesta cidade.

* Finalizando – O Professor José Carlos Rodrigues da Silva – Tem atuado de maneira ímpar e exemplar, como cidadão, como pessoa, como munícipe sempre zelando pelo bem comum desta comunidade, muitas vezes não medindo esforços para atender as atividades que lhe eram afins.

* Hoje estando enfermo, se limita ao convívio dos familiares, mas por amar esta terra, escolheu nela estabelecer sua moradia enquanto Deus lhe der vida.