Jardineiro é executado a tiros em avenida de Campo Grande; suspeitos fogem

(Foto: Ana Paula Chuva/Midiamax)

Um homem identificado como José Aparecido Rodrigues de Carvalho, de 55 anos, foi executado a tiros por volta das 15h desta sexta-feira (13) na Avenida João Arinos, em frente a entrada do bairro Cidade Jardim, próximo a MSGás.

De acordo com testemunhas, a vítima conduzia uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, com placas NRK-3329, de Campo Grande, no sentido Bairro-Centro, quando um carro de cor branca emparelhou a seu lado e o passageiro teria efetuado disparos, fugindo na sequência.

A vítima caiu da motocicleta de bruços no asfalto e teria morrido na hora. Ainda não há confirmação de quantos disparos foram feitos e nem da região na qual a vítima foi atingida.

Ainda segundo populares, o Corpo de Bombeiros chegou primeiro à ocorrência e constatado o óbito, cobriu o corpo. Uma equipe do Garras (Delegacia Especializada na Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) chegou ao local após ser acionada por populares e avisou a Polícia Militar e o SIG (Setor de Investigações Gerais).

Pelo menos três disparos

Após a chegada da perícia, foi constatado que a vítima sofreu pelo menos três disparos, sendo dois nas costas e um na nuca. O calibre da arma ainda não foi determinado, porém, o veículo no qual os suspeitos fugiram já foi identificado e está sendo procurado, sendo mantido em sigilo, por enquanto.

Após ter acesso aos documentos da vítima, a ex-esposa de José Aparecido foi localizada e trazida a cena do crime para confirmar a identificação, porém em falar com a imprensa. Segunda a delegada plantonista, Priscila Anuda, a vítima era jardineiro. O caso será investigado pela 3ª DP (Delegacia de Polícia).