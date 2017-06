Ivinhema registrou o maior volume de chuva do estado nesta última segunda-feira

Volume de chuva em Ivinhema foi o maior do estado - Foto: Ivinoticias

Assim como os últimos dias, o dia começou com chuva em algumas partes do município e subiu um pouco a temperatura nas ultimas horas.

Conforme apurou a reportagem do Site Ivinoticias, o maior volume de chuva no estado foi registrado em Ivinhema, segundo o Guia Clima, da Embrapa Agropecuária Oeste, ontem choveu 33,6 milímetros na cidade e hoje a precipitação é já acumula 2,7 milímetros.

A temperatura em Ivinhema oscilou de 11,8 a 20,9 graus ontem. A menor temperatura hoje foi 16,9ºC na madrugada e os termômetros marcam 18 graus nesta manhã.

MUITA CHUVA

A Embrapa divulgou nesta semana o balanço do clima na região sul de Mato Grosso do Sul e maio. Assim, como em abril, as chuvas foram expressivas e bem distribuídas. Registros das estações meteorológicas da Embrapa (Dourados, Rio Brilhante e Ivinhema) e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostram que as chuvas em maio foram expressivas na região sul. Segundo os números Sete Quedas teve 221 mm, Jardim 210 mm, Itaquiraí 179 mm, Ivinhema 161 mm, Rio Brilhante 157 mm, Ponta Porã 154 mm e Juti 150 mm. Nestas cidades o destaque foi que as temperaturas foram altas.