IVINHEMA: Prefeito sanciona lei que aumenta IPTU e cria taxa de coleta de lixo

Prefeito Tuta sanciona lei do IPTU e cria taxa de coleta de lixo. - Foto: Ivinoticias

A última semana em Ivinhema foi marcada por manifesto e também de muitas reclamações dos morados pelas redes sociais sobre o aumento dos impostos como também dos salários do prefeito, vice-prefeita e secretários.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, o prefeito Tuta (PSDB) sancionou as leis de aumento dos impostos na última sexta-feira, 16 de dezembro que foi publicado no diário oficial da prefeitura municipal de Ivinhema, a Lei complementar numero 190, de 15 de dezembro de 2016 dispõe sobre a implantação da taxa de coleta , tratamento e disposição final de resíduos sólidos de Ivinhema.

IPTU

Já o projeto de lei número 016 de 29 de novembro de 2016, é sobre o IPTU, no qual informa o imposto sobre a propriedade Predial urbana, terá o calculo em percentual sobre o valor venal do imóvel, sendo que o calculo será 1,5%, para imóveis construídos servidos pelo menos uma das benfeitorias urbanas, pavimentação, agua, luz e outros; 2,5% para imóveis não construídos servidos pelos menos uma das benfeitorias urbanas, pavimentação agua, luz e outros; 2% cultivados com hortifrutigranjeiros.

Ainda serão reajustados em 26,55% os preços da tabela de construção civil, que serve de base de calculo para emissão de lançamento dos impostos e taxas para 2017.

SALÁRIOS

No dia 14, o prefeito Tuta divulgou em sua rede social um vídeo falando do reajuste salarial e diante das opiniões e o momento que o país passa, disse que vai revogar o aumento do seu salario, como também do vice e seus futuros secretários.

Caso realmente o prefeito vete a lei, o projeto voltará a Câmara Municipal para que os vereadores possam votar novamente se concordam ou não com o veto, caso contrário o projeto entrará em vigor a partir de 2017.