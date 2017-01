IVINHEMA: Motociclista tem dedo amputado e múltiplas fraturas após acidente na MS-276

FOTO: IVINOTÍCIAS

Um motociclista de 31 anos sofreu um grave acidente na noite deste domingo (15) por volta das 20h20min na MS-276 entre Amandina a Ivinhema, próximo à região do Abacaxi.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, Ednei Alves de Macedo seguia sentido de Amandina a Ivinhema e informou que bateu em uma carreta canavieira, com o impacto o mesmo foi arremessado para fora da pista, sendo que conseguiu ligar para o Corpo de Bombeiros e avisar do acidente e amigos que estavam no Distrito de Amandina.

A guarnição do Corpo de Bombeiro resgatou a vitima e encaminhou para o Hospital Santa Maria, sendo que o motociclista Ednei teve o dedo mindinho amputado, múltiplas fraturas no braço direito e escoriações nas nádegas.

Ednei é morador de Angélica, o mesmo estava em Nova Andradina e passou em Amandina na casa de amigos e retornava para sua casa. A vitima devido às gravidades dos ferimentos será transferido para um Hospital em Dourados.