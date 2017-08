IVINHEMA: Mais um caso de suicídio é registrado no município, terceiro em menos de uma semana

Homem tirou a própria vida no bairro Centro

Mais um suicídio em Ivinhema, desta vez um homem aparentemente tirou a própria vida enforcado em uma arvore no bairro centro, no novo loteamento próximo a nova praça de eventos.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, Charles Fabiano Francisco Rodrigues de 36 anos por motivos a ser apurado, pulou de uma arvore com fios enrolados no pescoço, o homem foi encontrado por populares que passavam pela rua pela manhã de hoje (17). A Policia Civil e Militar de Ivinhema estiveram no local da ocorrência, juntamente com a Pericia de Nova Andradina para registrar a ocorrência, fato que deve ter ocorrido durante o final da noite desta quarta ou pela madrugada desta quinta.

TERCEIRO CASO

Este é o terceiro caso em menos de uma semana, o primeiro aconteceu no sábado (12) a jovem Daniele Gonçalves Deocleciano de 25 anos se enforcou na sua casa no bairro Agua Azul, a segunda vitima foi no domingo (13), no qual uma mulher Elizabete de Oliveira de 46 anos foi encontrada morta pelo seu pai em sua residência no bairro Vitória.