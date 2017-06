IVINHEMA: Jovem ganha mais um carro 0 km e R$ 10 mil em dinheiro

Já virou rotina e um jovem ivinhemense conquistou mais um carro em prova de laço no estado do Paraná, desta vez faturou o primeiro e segundo lugar na pontuação geral.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, Jeferson Oliveira de Ivinhema ganhou primeiro lugar no campeonato CPLD em Londrina-PR, no qual faturou um carro e R$ 10 mil reais em dinheiro. O jovem vem conquistando vários prêmios nos últimos anos, o último foi em março no qual levou um carro 0 Km, no circuito paulista de laço em dupla.

Mais conquistas

Em dezembro de 2016, o jovem Jeferson já havia conquistado premio tambem no estado do Paraná, sendo que ganhou primeiro lugar em parceria com outro atleta de fora do estado e o segundo lugar na categoria dos amadores.