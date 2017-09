IVINHEMA: Homem que foi baleado não resistiu aos ferimentos e morreu

Jovem que morreu tinha 26 anos (Ivi Noticias)

O fato que chamou atenção do final da tarde de ontem (02) começou quente no Bairro Triguinã, por volta das 17h40min um possível acerto de contas terminou com um homem esfaqueado e outro morto após ser alvejado de tiros na Rua 23 do Bairro Triguinã.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, com informações de populares, Francisco Souza Silva Junior o popular Bila foi até a casa de José Flavio Silveira Cavalcante de 26 anos cobrar uma divida, em determinado momento José Flavio esfaqueou Bila na região da boca, sendo que o mesmo pegou uma arma e atirou diversas vezes contra José.

O corpo de bombeiros foi acionado e atendeu José Flavio com perfurações de bala na boca, perna direita, braço direito e abdômen, a vitima foi encaminhada para o hospital municipal em estado grave, mas durante a transferência para a cidade de Dourados não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro envolvido Bila chegou ao quartel do corpo de bombeiros esfaqueado e foi socorrido por outra equipe que levou ele para o hospital municipal com ferimento na região da boca.

A policia civil e militar de Ivinhema acompanha o caso.