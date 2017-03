IVINHEMA: Criança de 3 anos morre afogada em tanque de uma horta

FOTO: GOOGLE MAPS

Uma fatalidade aconteceu na manhã deste sábado (18) no município de Ivinhema, onde uma criança de apenas três anos morreu afogada em um tanque de água em uma horta na Avenida Uruguai no bairro Triguinã.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, a mãe da criança a senhora Sandra foi levar o almoço para seu esposo em um local próximo a horta, sendo que ao retornar ficou sabendo que sua filha havia caído no tanque e se afogado, no local a mãe encontrou a criança no tanque de lona, no qual retirou a menina de imediato arrumou um transporte para encaminhar a pequena Maria Eduarda de 3 anos para o Hospital Municipal de Ivinhema, mas infelizmente já chegou sem sinais vitais.