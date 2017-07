Isaac da Carbur Fátima faleceu ontem em Fátima do Sul

Foto: Facebook

Com muita tristeza e um aperto no coração, noticiamos o falecimento de um grande amigo, Isaac Miguel Gonçalves, conhecido como Isaac do carburador.

Há tempo vinha sofrendo com vários problemas de saúde. Estava em tratamento, mas seu quadro se agravou, com a diabetes elevada, levando-o a cegueira. Ele era irmão do Elias pedreiro, que faleceu no início deste ano.

Isaac era casado e tinha 3 filhos. Descanse em paz meu amigo! Nas redes sociais diversas demonstrações de carinho:

Hoje o céu esta em festa com sua chegada Deus consola nossos corações triste com sua partida agora a noite sentindo muitas tristezas vai em paz meu amigo Isaque vai fazer muita falta pra todos nós descansa em paz.

Solange Edvaldo Meus sentimentos

Maria Martins Meus sentimentos

Adauto Mendes Meus sentimentos

Adrianny Silvaah Meus sentimentos Minha flor