FOTO: DIÁRIO MS - Irmão de ex-prefeito de Vicentina e Glória de Dourados está sendo velado em Campo Grande

O rotariano Claudemi da Silva, 59, morreu na madrugada de hoje (15) na Santa Casa de Campo Grande, onde estava internado desde a noite de sexta-feira passada.

O velório está acontecendo no cemitério Parque das Primaveras, na capital, e o enterro está previsto para a manhã desta segunda-feira (16).

Claudemi foi presidente do Rotary Clube Douradão, o mais antigo de Dourados. Atualmente, sua esposa Nice é a presidente da Casa da Amizade de Campo Grande, onde o casal estava residindo.

Claudemi e Nice tiveram dois filhos, Bruno e Zaira, além de dois netos.

No final da tarde de sexta-feira, ele dirigia um trator na fazenda da família, em Bonito. O veículo capotou quando tentava subir um morro e atingiu o tórax do rotariano, provocando grande trauma no corpo.

Rapidamente, Claudemi foi levado para o Hospital Municipal de Bonito, onde permaneceu durante cerca de duas horas. De lá, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Só que ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois das 4h da madrugada de hoje.

Mesmo morando em Campo Grande, Claudemi e Nice mantinham dezenas de amigos em Dourados, onde viveram durante vários anos. A última vez que estiveram na cidade foi no dia 31 de dezembro.

Passaram a ‘virada’ do ano na casa de amigos e depois foram se divertir no Réveillon Celebrate, festa que aconteceu no Clube Indaiá. Quando estavam indo embora, posaram para a fotografia que ilustra esta matéria.