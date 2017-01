Irmão de ex-prefeito de VICENTINA, Claudemir faleceu em Campo Grande

FOTO: ARQUIVO DA FAMÍLIA

Uma semana de muita tristeza para os municípios de Fátima do Sul e Vicentina, com falecimentos de pessoas muito queridas para toda a comunidade.

Nessa manhã a região sentiu muito com a morte do comerciante Claudemir da Silva, antigo morador da cidade da cidade menina, irmão do ex prefeito de Vicentina, Claudio da Silva. Muito consternada a comunidade das redes sociais publicando notas de pesar por tão grande perca.

Claudemir foi comerciante em Vicentina e posteriormente levou sua empresa, no ramo de cerealista para Dourados.

Muito triste...Faleceu Claudemir Da Silva em C.Grande nesta manhã .Amigo, parente, irmão a tristeza e grande em nossos corações está semana realmente está muito difícil pra todos nos. Agradeço a todos que oraram pela vida dele.