Inscrições terminam HOJE do processo seletivo da Sejusp para 40 servidores com vaga em Fátima do Sul

Inscrições para o processo seletivo com 40 vagas da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), para atuação no Instituto de Identificação Gonçalo Pereira e nos postos de atendimento em Mato Grosso do Sul, encerram hoje, segunda-feira dia 11 de setembro.

No total, são quarenta vagas e distribuídas nos municípios de Campo Grande (24), Dourados (3), Aquidauana (1), Corumbá (1), Naviraí (1), Nova Andradina (1), Ponta Porã (2), Paranaíba (1), Três Lagoas (2), Jardim (1), Coxim (1), Fátima do Sul (1) e Costa Rica (1).

As funções devem ser exercidas em jornada de 36h semanais, mediante remuneração mensal de R$ 1.350,00, sendo que os classificados na Análise Curricular, Avaliação Social e Entrevista Pessoal serão responsáveis por lançar dados e informações em terminais de computador; preencher e conferir formulários e outros instrumentos pertinentes; atender e encaminhar ligações, controlar a movimentação de pessoas nas dependências da repartição pública; entre outras coisas.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.sejusp.ms.gov.br. O candidato deve preencher o formulário disponível no site, imprimi-lo e enviá-lo junto com os documentos descritos no edital, no setor de Recursos Humanos da Sejusp, localizada na Avenida do Poeta, s/nº, Bloco VI, Parque dos Poderes, em Campo Grande - MS, apenas aos dias úteis, das 8h às 11h30 ou das 13h30 às 17h30. A documentação também pode ser enviada via postal. Veja aqui o edital.