Inscrições para o Encceja já estão abertas no município de Jateí

A Prefeitura Municipal de Jateí e a Secretaria Municipal de Educação informa a população que as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA encontram-se abertas. Podem ser feitas via internet no portal do Inep: http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/primeiroAcesso ou no Centro Municipal de Informática das 13:00 as 17:00 e das 19:00 as 22:00 horas com os Técnicos de Informática.

O exame é indicado aos interessados em obter a certificação do Ensino Fundamental ou Ensino Médio. As provas serão aplicadas em 22 de outubro em todas as unidades da Federação. O prazo vai até o dia 18 de agosto.

Para fazer o Encceja é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame, para quem busca a certificação do ensino fundamental; ou ter, no mínimo, 18 anos completos para quem busca a certificação do ensino médio.

Para se inscrever é preciso informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e-mail e celular válidos. Se o participante precisar de atendimento especializado e/ou específico deve fazer a solicitação, e comprovar a necessidade, durante o período de inscrição.