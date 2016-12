Inscrições para mais de 100 vagas do concurso público da prefeitura vão até dia 11 em FÁTIMA DO SUL

A Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, através do prefeito municipal Júnior Vasconcelos, abre inscrições para o concurso público 01/2016 com mais de 100 vagas para os níveis de ensino superior, médio e fundamental, fazendo jus a rendimentos de até 12.640,19 reais.

As inscrições iniciaram-se às 08hs do dia 08 de Novembro e se encerrarão às 23h59 do dia 11 de Dezembro de 2016.

A data, hora e local de realização da Prova Prática, constarão no Edital específico a ser publicado no Mural da Prefeitura Municipal, no site oficial do município através do link www.fatimadosul.ms.gov.br, bem como no Jornal Estado do Pantanal e nos endereços eletrônicos www.simpaassessoria.com.br, e facultativamente, em outros órgãos da imprensa do estado de Mato Grosso do Sul

VAGAS

Ensino Fundamental - Agente Comunitário de Saúde ESF, Agente de Combate a Endemias, Gari, Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Servente, Trabalhador Braçal e Vigia.

Ensino Médio/Técnico - Auxiliar de Biblioteca, Assistente de Transporte Escolar, Auxiliar de Enfermagem ESF, Auxiliar de Saúde Bucal, Atendente de Creche, Auxiliar de Mídias e Tecnologia, Fiscal de Inspeção e Vigilância Sanitária, Inspetor de Aluno, Monitor de Creche, Técnico em Mamógrafo, Técnico em Raio X, Técnico em Laboratório e Topógrafo.

Ensino Superior - Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro do ESF, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico do ESF, Médico da UBS, Médico Radiologista, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo da ESF, Psicólogo, Professor Ensino Fundamental - Anos Iniciais, Professor Ensino Fundamental - Disciplinas da parte diversificada da Matriz Curricular, Professor Educação Infantil - Disciplinas da parte diversificada da Matriz Curricular, Professor de Educação Física, Professor de Artes e Professor de Educação Infantil.

INSCRIÇÕES

As inscrições estão abertas até 11 de Dezembro de 2016. Os interessados pagarão taxa de inscrição que são de R$ 80,00 (Nível fundamental), R$ 105,00 (Nível Médio) e R$ 135,00 (Nível Superior). A relação dos candidatos inscritos e homologados para o Concurso será publicada no Mural da Prefeitura Municipal, no site oficial do município através do link www.fatimadosul.ms.gov.br e nos endereços eletrônicos www.simpaassessoria.com.br e, facultativamente, em outros órgãos da imprensa.

PROVAS

As provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em Fátima do Sul, em data, horário e endereço a serem divulgados através de edital específico.

VALIDADE

O prazo de validade do Concurso será de 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.

Para obter todas as informações referentes a este concurso, acesse o edital completo disponibilizado no link abaixo.



Edital 001/2016 - Abertura de Inscrições para Concurso Público