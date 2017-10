Inscrições para a Jornada Diocesana da Juventude encerram nesta quinta-feira em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

A juventude da Diocese de Dourados tem um encontro marcado dia 29 de outubro, em Fátima do Sul. Com o tema: Jovens, eis aí a tua Mãe! E com o lema: ‘Essa geração te proclama a Bem Aventurada!’ (Cf. Lc 1, 48), a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ), já passou dos 3 mil inscritos e a organização está na expectativa para receber os jovens que desejam encontrar o seu lugar no mundo e fazer a diferença no ambiente em que vivem.

Entretanto, as inscrições estão se encerrando. Elas são gratuitas e devem ser feitas no site www.eitajovem.com.br/. Ainda há a opção de almoçar no local que também é totalmente gratuito.

Idealizada pelo Setor Diocesano da Juventude, a JDJ está com uma programação que inclui música, oração, apresentação cultural, missões nas comunidades, adoração e muito mais.

Todos são convidados a se juntar a essa turma. A JDJ será realizada na Praça Getúlio Vargas – em Fátima do Sul/ MS, com café da manhã e caminhada se iniciando às 07 horas na Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

As inscrições vão até às 23h59 da noite desta quinta-feira (19).