Inscrições já estão abertas do Processo Seletivo para vagas na Prefeitura de FÁTIMA DO SUL

FOTO: WASHINGTON LIMA / FÁTIMA EM DIA

A Prefeitura Municipal de Fátima do Sul comunica que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para preenchimento de vagas em caráter temporário, por tempo determinado de 01 (um) ano de acordo com o disposto no Artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Os interessados deverão comparecer de hoje (17/04/2017) até amanhã (18/04/2017), das 8h as 11h e das 13h as 17h, na Secretaria Municipal de Gestão Pública, na Rua José Pascoal Busatto,1448, no Centro de Fátima do Sul.

DOCUMENTOS

- RG

- TITULO DE ELEITOR

- COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE

-QUITAÇÃO ELEITORAL

-CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

- OUTROS DOCUMENTOS CURRICULARES (específico do cargo)

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (dados do banco abaixo)

Deposito em conta no valor de R$ 15,00

Banco do Brasil

Prefeitura Municipal de Fátima do Sul

Agencia: 845-1

Conta corrente: 18,00000-2

Mais informações pelo telefone: 3467-2760.

LEIA AQUI O EDITAL