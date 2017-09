Inmet alerta tempestade com perigo em MS com ventos de até 100 km/h

(Foto: Karol Chicoski/94FM)

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, alertou que hoje (29) e amanhã (30), há perigo de tempestade em Mato Grosso do Sul, com ventos de até 100 km/h e queda de granizos, além de risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O aviso tem como início hoje, às 10h e término amanhã, às 21h59.

Conforme o Inmet, os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h e as chuvas Intensas devem atingir de entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. O alerta é para todo o Estado, mas as regiões Central, Oeste e Sul, as chuvas devem ficar mais intensas .

O Inmet orienta a população que em caso de rajadas de vento não deve ficar embaixo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Se possível, conforme o Inmet, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em Dourados, de acordo com o Clima Tempo, nesta sexta pode chover até 20 milímetros, com máxima prevista de 26°C, com tempo chuvoso durante o dia e à noite. Já para amanhã, a máxima deve chegar aos 28°C, com mínima prevista de 19°C, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva. Já à noite o tempo fica firme, podendo chover até 13 milímetros.

Conforme a Embrapa Agropecuária Oeste, a chuva mensal acumulada até ontem em Dourados é de 9.7 mm. O previsto para o mês todo é de 102 milímetros.