Iniciado o teste de aptidão física investigativo no Corpo de Bombeiros Militar em FÁTIMA DO SUL

Na manhã do dia 15 de março de 2017 iniciou-se o Teste de Aptidão Física Investigativo do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul junto ao efetivo de bombeiros militares lotados no 10º SGBM Ind. em Fátima do Sul.

As provas do dia foram corrida de 12 minutos, abdominal remador e flexão de braços, sendo que no dia 16 de março de 2017 serão as provas de natação estilo livre por 100 metros e flexão de braço em pronação na barra fixa.

Todos os anos, os bombeiros militares passam por inspeção de saúde para avaliar as condições físicas e mentais para a prática de atividades físicas e desporto.

O objetivo desse teste de aptidão física (TAF), além de promover melhoria da saúde e qualidade de vida dos bombeiros militares que servem em Fátima do Sul é garantir à sociedade homens e mulheres aptas para o desenvolvimento de suas atividades laborais, na medida que a atuação no socorro público do bombeiro militar é considerada uma das profissões mais desgastantes do mundo.

O comandante do 10º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, Major QOBM Leonardo Rodrigues CONGRO sinalizou hoje que irá estimular a tropa com elogio individual em ficha aos bombeiros militares que findarem o TAF com média final máxima.

“É uma forma justa de reconhecer o esforço individual do bombeiro militar que pauta sua carreira na preservação de seu condicionamento físico. Para a média final do TAF ser a máxima, não basta fazer as provas. Geralmente, o bombeiro militar tem comportamento pessoal pró-ativo, tanto na farda como na vida pessoal, na busca constante de melhorar seu condicionamento físico.” – explicou o comandante.