Info Agência Sucuri: Veja os 10 melhores atrativos de Bonito (MS)

BONITO - MS - Já dizia o velho ditado: “A voz do povo é a voz de Deus”. No mundo do turismo, isso não poderia ser diferente, a experiência dos viajantes é o que conta. Por isso, fomos conferir de pertinho que atrações os nossos visitantes têm eleito como as mais interessantes em Bonito Mato Grosso do Sul.

1º - Rio da Prata

O local da flutuação mais longo e divertido de Bonito Mato Grosso Sul, com certeza tem seu lugar merecido! Em um percurso com cerca de 2.000 metros, as experiências são inesquecíveis, diversas espécies de peixes o acompanharão durante todo o percurso em total harmonia com a natureza! E no final do percurso um delicioso almoço com comidas típicas de Mato Grosso do Sul estará à sua espera!

Um dos cartões postais mais divulgados da cidade! A gruta é encantadora e as sensações são únicas! Esta obra prima da natureza é descrita pelos viajantes como “um lugar imperdível”. Descendo aproximadamente 200 metros por uma escadaria, já é possível ver um lago de cor azul intensa e formações milenares, encantando até os mais acostumados com o local.

Com um misto de rapel, mergulho e flutuação, este atrativo desperta nos visitantes a sensação de total aventura! Entre os termos mais usados, o que mais se destaca é: “Uma experiência única! ”. Este atrativo conta com uma descida de 72 metros de pura adrenalina e no final pode ser feito o passeio de flutuação ou mergulho em cerca de 15 a 80 de profundidade. Realmente uma experiência única!

Na categoria de cachoeiras e fazendas, o Rio do Peixe não decepciona, é avaliado por 74% dos visitantes como “Uma experiência excelente! ”. Durante a trilha, é possível contemplar várias cachoeiras ornamentais, piscinas naturais e pequenas grutas submersas. Sem esquecer do delicioso almoço caseiro e do lanchinho da tarde, típico dos sul-mato-grossenses.

Não surpreende que a terceira água mais cristalina do mundo esteja nessa lista. Claro que essa característica não passaria longe da percepção dos viajantes que destacam ser possível observar a paisagem subaquática mesmo indo no barco de apoio. O atrativo tem cerca de 15 minutos de trilha contemplativa e é possível encontrar vários animais silvestres.

6 - Aquário Natural

Muitos consideram a natureza viva do Aquário Natural sua maior riqueza. Por que será? O atrativo conta com uma diversidade enorme de animais silvestres ao redor de sua sede e após cerca de 25 minutos de trilha o visitante flutuará por mais ou menos 900 metros, se encantando com a vegetação local. Um passeio imperdível!

A trilha e a diversidade de cachoeiras fazem parte desse passeio maravilhoso. Com uma trilha de 3.500 metros, o visitante irá se deparar com várias cachoeiras, cercado de uma mata exuberante, prepare-se para encontrar lindas espécies de animais. Sem falar nas inúmeras atividades que o atrativo possui, entre eles, a cavalgada e a contemplação, com visões panorâmicas da Serra da Bodoquena, que irá te deixar maravilhado com o poder da natureza!

Frequentemente resumida como “incrível”, “inesquecível” ou como um lugar de “inexplicável beleza”, a Lagoa Misteriosa é para os sortudos que estiverem em Bonito (MS) entre meados de abril e meados de outubro, em outros períodos o passeio é fechado por causa de uma exuberante vegetação que toma conta do local de mergulho. Sua principal atividade é o mergulho com cilindro, deixando quem visita “livre, leve e solto”.

Entre as experiências dos viajantes, o forte dos relatos fica por conta da total integração com a natureza que perceberam na fazenda. Durante a trilha você poderá fazer paradas para se banhar nas lindas cachoeiras de águas cristalinas, rodeada de uma mata ciliar linda com centenas de árvores centenárias e vários animais silvestres, aqui você tem uma prévia do paraíso!

A maior dúvida aqui é que atividade agrada mais aos visitantes, a cavalgada ou o bóia cross? Vale experimentar os dois e ver qual tem mais a ver com você, até porque temos certeza que votará ao atrativo! Os dias aqui são verdadeiros oásis e cheios de atividades para toda família, momentos tranquilos e felizes te aguardam!

