FOTO: AGÊNCIA SUCURI - Info Agência Sucuri: Saiba como começou o turismo em Bonito (MS)

BONITO - MS - O povo de Bonito no Mato Grosso do Sul sabe que um destino sustentável deve ser exemplo em todos os aspectos, depois de ganhar vários prêmios nacionais e internacionais, Bonito procura superar seus próprios méritos.

Tudo começou com a visitação da Gruta do Lago Azul e as flutuações nas nascentes de transparência surreal!

Depois os empresários se organizaram e implantaram o voucher único, que se trata da entrada para os atrativos, uma via vai para agência de turismo local, sendo a única autorizada a emitir as entradas, a outra via vai para o turista, uma para o guia, uma para o atrativo e outra para prefeitura. Está implantação do voucher foi um sucesso e seu aprimoramento segue até hoje e agora o voucher é digital e online para melhor acesso.

Os passeios em propriedade privada também potencializaram a sustentabilidade do destino Bonito Mato Grosso do Sul, pois não importa a administração do governo, o turismo de Bonito (MS) é regido pela iniciativa privada.

O COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) é atuante, reunindo um conselheiro de cada setor, ele já foi inclusive deliberativo em sua melhor época, mas agora é meramente consultivo, mesmo assim os empresários têm força e muitos que vieram de fora somaram com a modernidade.

Como todo destino de sucesso, Bonito no Mato Grosso do Sul tem suas arestas a aparar, há empresários de origem ganadeira e latifundiária e ainda muitos conservadores que trancam um pouco o desenvolvimento proativo local, e também associações muito barristas estão começando a se abrir para que o protecionismo antigo de lugar a modernidade e as novas ideias, fazendo Bonito superar a si próprio! Mas isso está mudando aos poucos.

No futuro, ideias como uma cidade 100% movida a energia solar e eólica já estarão sendo implementadas, assim Bonito (MS) pode ser vitrine de empresas de energia limpa, passando não somente um bom exemplo, mas utilizando a natureza da maneira menos agressiva!

