FOTO: AGÊNCIA SUCURI - Info Agência Sucuri: Descubra as 3 melhores cachoeiras de Bonito (MS)

As cachoeiras aqui em Bonito Mato Grosso do Sul são dignas dos cenários naturais de filmes, onde atrás dos véus se escondem cavernas. E entre elas separamos as que nossos visitantes mais frequentam! Confira a lista.

Rio do peixe:

Sem dúvida o passeio mais completo de Bonito (MS). São 11 cachoeiras, uma delas tem uma caverna semialagada onde os mais aventureiros podem entrar após jogar-se de três metros altura até a sua base. Uma fascinante caminhada na Fazenda Água Viva, num dos cenários mais belos e paradisíacos da região. Durante o passeio, passa-se por várias cachoeiras ornamentais, piscinas naturais e pequenas grutas submersas. Já na sede da fazenda, é oferecido um delicioso almoço sul-mato-grossense, além de um delicioso lanche no final da tarde.

A diversão e surpresa com os macacos, araras e tucanos está garantida, uma enorme e bela flora envolve com harmonia os visitantes que passam o dia neste atrativo!

Parque das Cachoeiras:

Um passeio que já vale a visita só de conhecer a primeira cachoeira, que já foi cenário de vários filmes e documentários e esconde uma mini caverna abaixo de seu véu.

Durante o percurso, pode-se tomar banho e contemplar belíssimas cachoeiras formadas por tufas calcárias, cada uma com sua beleza e encanto, além de pequenas cavernas, piscinas naturais e carretilha, que tornará tudo ainda mais divertido e prazeroso para os visitantes. Além disso no restaurante do receptivo, é servido um almoço de fazenda, onde é possível almoçar em meio a exuberante flora que rodeia o local.

Boca da Onça:

Com mais de 150 metros de queda d’água que deságua em um cânion selvagem, esta é a maior cachoeira de Bonito e do estado do Mato Grosso do Sul. Além disso a infraestrutura gigantesca oferece um dos melhores receptivos de Bonito (MS). Possui também uma plataforma de rapel construída com ajuda de guindastes do Exército e que serve de mirante para o cânion Salobra, instalada em seu melhor ângulo!

Importante! Esses concorridos atrativos, devem ser reservados com muita antecedência com a Agência Sucuri, que com grande competência irá lhe proporcionar um pacote de viagem inesquecível para Bonito Mato Grosso do Sul.

Dica: evite dias de maior movimento no Rio do peixe, escolha baixa temporada ou dias mais tranquilos onde pode estar com menos gente, assim conseguira aproveitar ao máximo um dos melhores passeios de Bonito Mato Grosso do Sul! Clique aqui e confira o tarifário e descritivo dos passeios para o 2°semestre de 2017.

Monte seus pacotes de viagens garantindo a certeza de um passeio tranquilo neste paraíso. Conte conosco em Bonito MS e vamos superar suas expectativas mais otimistas sobre sua viagem!

Contato:

Tel: (67) 3255-3994 – Contato MS

Tel: (11) 3230-6051 – Contato SP

Tel: (41) 4042-5450 – Contato PR

Tel: (31) 4042-5150 – Contato BH

Tel: (21) 4042-6150 – Contato RJ

E-mail: [email protected]