Info Agência Sucuri: Descubra aonde encontrar as melhores lembranças em Bonito (MS)

FOTO: AGÊNCIA SUCURI - Descubra aonde encontrar as melhores lembranças em Bonito (MS)

Quem viaja gosta de levar para casa além de boas memórias e fotos incríveis, presentes e lembranças para amigos e familiares. Para isso, Bonito Mato Grosso do Sul tem opções bem interessantes.

A primeira delas é o Ateliê da Taboa, a poucos metros da Agência Sucuri. Além da cachaça aromatizada artesanalmente, a Fábrica de Encantos, como carinhosamente foi denominada por sua criadora, também produz artesanato. Aqui, as peças são totalmente diferentes entre si, sendo impossível que alguém leve para casa uma lembrança idêntica à sua. Obviamente, a cachaça também está à venda em recipientes delicadamente confeccionados ali mesmo no local.

Além das compras, a Fábrica da Taboa também tem um tour à disposição, onde além de conhecer sobre o processo de confecção do artesanato e bebidas, o turista pode também produzir suas próprias peças. O passeio pode ser realizado à noite depois de um dia de diversão entre os balneários e fazendas de Bonito (MS). Não deixe de agendar seus pacotes com a Agência Sucuri e garantir as mais belas lembranças de Bonito.

Outro ponto interessante para quem está interessado em aquisições específicas da região, é a loja do Restaurante Kurtos. Além de oferecer o saboroso pão inspirado na culinária polonesa, o local ainda apresenta o artesanato produzido pelos índios da tribo kadiwéu. De camisetas a itens de decoração, são opções variadas para o visitante. O Kurtos fica na Praça da Liberdade, bem no centro de Bonito (MS).

Por fim, não poderíamos deixar de sugerir a Loja Sucurista. Por lá, encontram-se itens diversos para quem deseja levar uma lembrança para alguém especial. É possível encontrar camisetas, bonés, chaveiros, imãs e cartões postais, tudo com 20% de desconto para os clientes da Agência Sucuri. Uma oportunidade e tanto de levar uma lembrança diferenciada para casa!

Todos os locais mencionados nesta matéria aceitam pagamento tanto em dinheiro quanto em cartão de crédito e débito, então fique tranquilo! Agende seu pacote de viagens com a Agência Sucuri, que os mais profissionais agentes cuidarão de tudo, para que sua visita em Bonito (MS) seja inesquecível!

