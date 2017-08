FOTO: AGÊNCIA SUCURI - Info Agência Sucuri: De Campo Grande a Bonito (MS), quais transportes contratar

Seja pelo valor ou frequência de voos, muita gente que vem a Bonito Mato Grosso do Sul, aterrissa em Campo Grande a 300 km de distância. De lá, as formas de transporte são:

· Transporte compartilhado

A melhor opção em termos de custo benefício para quem está em grupos menores. Por isso, não é coincidência que seja a forma mais utilizada para chegar a Bonito (MS). Vans e micro-ônibus partem diariamente do aeroporto num trajeto que leva em torno de 4h30.

· Transporte privativo

Para quem deseja comodidade e autonomia, este transporte é realizado em carros com motoristas que já conhecem a região. Nesse caso, o ritmo da viagem é ditado pelo cliente, que faz as paradas onde desejar e é deixado diretamente na sua hospedagem em total conforto. Bom, não é mesmo?

· Carro

Você já pode sair do aeroporto com um carro alugado e dirigir todo o percurso até Bonito (MS). A rota mais indicada é via Aquidauana. Para quem não conhece a estrada, uma boa ideia é fazer o trajeto durante o dia, quando poderá avistar com mais facilidade os animais que possam cruzar a pista.

Vale deixar previamente reservado em feriados prolongados e períodos de férias, existe grande procura, um bom planejamento significa muito nessas horas.

· Ônibus

A viação Cruzeiro do Sul realiza saídas diárias a partir da rodoviária de Campo Grande, num trajeto que dura em torno de 6 horas. Sem dúvida, é o método mais cansativo e com pior custo benefício, uma vez que os valores não são muito mais baratos e você ainda gasta com táxi para chegar à rodoviária.

Entendido? Agora fica mais fácil decidir qual será sua condução quando chegar em Campo Grande a caminho de Bonito Mato Grosso do Sul.

