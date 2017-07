Info Agência Sucuri: As dúvidas mais frequentes sobre Bonito (MS)

Info Agência Sucuri: Bonito (MS), as dúvidas mais frequentes que os visitantes fazem, VEJA

Se você está planejando aquela viagem para a capital do ecoturismo no Brasil, no mínimo, algumas dessas dúvidas pode ter aparecido. Abaixo separamos 5 perguntas que nossos visitantes fazem com mais frequência.

Confira a lista!

1– Bonito (MS) tem agências bancárias?

Na cidade, você encontra agências do Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica. Para as emergências, há a opção de recorrer aos correios. No entanto, se você não é cliente de algum desses bancos, melhor trazer seu dinheiro.

2- Os atrativos e agências aceitam pagamento em cartão de crédito ou débito?

Os gastos na cidade podem ser pagos com cartões, sem grandes dificuldades. Todavia, alguns atrativos não aceitam essa forma de pagamento no pagamento de despesas como souvenirs ou lanches, em função do sinal precário de internet nesses locais. Nesses casos, é bom estar sempre munido de dinheiro mesmo.

3- Há estacionamento nos atrativos?

Sim, todos os atrativos possuem área para estacionamento de visitantes.

4- Os passeios em Bonito costumam ter fotos e filmagens disponíveis para a venda?

Alguns atrativos disponibilizam fotos dos passeios. Todavia, essa não é a regra. De maneira geral, a melhor opção é levar a sua câmera para registrar os momentos. Para passeios de flutuação ou nos balneários, a melhor opção são as versões subaquáticas. Caso não possua uma, a Agência Sucuri disponibiliza câmeras do tipo para aluguel.

5- Qual o melhor mês para ir a Bonito (MS)?

Isso vai variar de acordo com o seu gosto. Boa parte da alta temporada coincide com o verão, que conta com temperaturas mais elevadas e também pancadas de chuva. Alguns passeios chegam a ser desmarcados em função do mau tempo. Por outro lado, as cachoeiras ficam mais cheias e a mata mais verde.

Na baixa temporada, além de preços mais baixos, o visitante ainda se depara com rios mais cristalinos pela ausência de chuva, é quando a magia acontece!

Independentemente da época, Bonito Mato Grosso do Sul tem passeios para cada tipo de pessoa, só basta uma pequena pesquisa sobre cada atrativo e com isso a Agência Sucuri poderá te ajudar. Com profissionais capacitados, estaremos prontos para garantir momentos incríveis na ‘‘capital do biquíni’’.

