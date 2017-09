Infarto tira a vida do Empresário Daniel de Fátima do Sul

Imagens: Facebook

Com muita tristeza noticiamos o falecimento do empresário no ramo de joalheria, Daniel Honorato de Oliveira, com 65 anos.

Daniel, que foi funcionário da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, era muito conhecido no município, pela sua profissão. Uma pessoa muito comunicativa, membro da Igreja Assembléia de Deus, ministério Belem. Era casado com a também empresária Sueli Gonçalves.

Ele sentiu-se mal na manhã desta terça feira, 05 em sua residência, vitima de um infarto fulminante.

A Familia consternada pela lamentável perda, convida parentes e amigos para as últimas homenagens, na Igreja Assembléia de Deus, localizada na Rua Ataulpho de Matos, próxima a Sanesul. O sepultamento ainda não foi determinado o horário.

Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?"

João 11:25-26