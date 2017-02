Infarto tira a vida de João Vasconcelos aos 70 anos em FÁTIMA DO SUL

Fátima do Sul perdeu mais uma pessoa ilustre na manhã dessa 5ª feira, o Sr. João Vasconcelos, 70 anos. Ele era casado com a Sra. Celenir Vasconcelos, mais conhecida por Luca, com quem teve três filhos: Gleison, Rosimeire e Adriana (Drika).

Veio da Paraíba ainda moço, aqui casou-se e era antigo proprietário de um bar na Av. 09 de Julho, próximo ao Banco do Brasil. Depois montou o mesmo comércio próximo a Rodoviária.

Na manhã desta quinta feira, por volta das 8:00 horas começou a sentir-se mal, foi levado ao Hospital da Sias, sofrendo um infarto. Os médicos tentaram reanimá-lo mas infelizmente não resistiu e veio a falecer.

Seu João era um homem muito querido no município, tratava todos com respeito e educação. Quando encontrava seus familiares sempre alertava para terem cuidado.

A família convida todos para o velório na Capela Mortuária Jardim das Orquídeas. O sepultamento o horário ainda não foi determinado.