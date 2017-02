Infarto tira a vida de Elias 'Lebrão' em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

A construção civil de Fátima do Sul está de luto pela perda lamentável do amigo Elias Miguel Gonçalves, mais conhecido por "Lebrão". O falecimento ocorreu na manhã de hoje, 17, por um infarto fulminante. Antigo morador do município Favo de Mel e considerado o melhor pedreiro da região.

Elias era pai do Eliel da Policia Militar e do Evandro Marques, funcionário da Mais Móveis. Ele sempre um homem dedicado e trabalhador, muito respeitado na sua profissão, responsável por grandes construções no município. Muitos amigos estão nas redes sociais lamentando a irreparável perda.

O seu corpo esta sendo velado Casa Mortuária, Capela Jardim das Orquídeas, em Fátima do Sul.