Igreja católica de Fátima do Sul tem novo pároco

A noite deste domingo 27/08 foi marcada por muita fé, emoção e alegria, com a presença de centenas de fiéis católicos que participaram da posse do novo pároco padre João Aparecido Bergamasco com a presença do Bispo Diocesano de Dourados Dom Henrique Aparecido de Lima, com a presença dos Padres Ládio de Fátima do Sul, Arildo de Vicentina, Padre Wellinton de Dourados e diácono de vicentina. Na celebração cerca de 100 jovens e adultos receberam o sacramento do CRISMA..

O bispo, Dom Henrique pastor do rebanho da diocese de Dourados, deu as boas vindas ao novo pároco de Fátima do Sul, desejando muito êxito na nova missão de evangelizador.



Histórico - Natural do Paraná, Pe. João (ou Joãozinho como era carinhosamente chamado por alguns paroquianos em Manaus), pertence à congregação dos padres Palotinos (fundada por São Vicente Pallotti) e estava há seis anos na Arquidiocese de Manaus.



Atuou por dois anos e meio como reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, localizado no coração do bairro da Praça 14 de janeiro. Durante sua caminhada pela Arquidiocese de Manaus, atuou na paróquia N. Sra. Rainha dos Apóstolos e na Área Missionária da Ponta Negra, em ambas fez vários trabalhos junto às pastorais, movimentos e grupos, rendendo-lhe vários amigos. Padre João, trabalhou ainda na Paróquia São Roque e foi diretor da Rádio Vicente Pallotti de Coronel Vivida, fazendo um excelente trabalho.

Colaborou: Secretaria da Paróquia