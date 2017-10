Igreja Avivar comemorou o Dia das Crianças em Fátima do Sul

Muita alegria e descontração na comemoração do dia das Crianças

Com grande entusiasmo a Igreja Avivar de Fátima do Sul, comemorou a festa das crianças, no ultimo dia 12, com muita diversão.

A festinha foi organizada pelos membros da igreja e contou com a colaboração de todas as crianças. Foi montado um brinquedo "Pula Pula", que foi a atração da festa.

Após o momento de louvor e muita música teve o momento do lanche que foi muito farto. Cada integrante da igreja providenciou deliciosos bolos e salgados, refrigerantes, que alegrou a criançada.

Teve a apresentação de um teatrinho que foi muito aplaudido pelas crianças e adultos também. A hora da gincana foi muito divertida com o estouro dos balões com água.

Mas uma atração inesperada foi as presenças dos renomados palhaços "Pança e Carequinha". Com alegria contagiante animaram a festa.

Mas tudo isso, deve-se a integração e participação dos amados pastores Cristian e Eliane, que com muito carinho acolheram a todos.

O pastor Cristian falou um pouco Sobre o evento do dia das crianças, '' somos uma igreja que trabalha com formação e transformação de caráter em Cristo, desde os mais jovens até os mais experientes, portanto fiquei muito feliz em ver os adultos se moldando ao entendimento e espaço das crianças, com intuito de mostrar que Jesus traz alegria e descontração sem a necessidade de se expor a músicas e atitudes fora dos padrões cristãos, que exploram sensualidade e desrespeito.

Outro fato que me alegrou muito, foi a disposição e empenho por parte dos membros de departamentos. Em 25/11 será a inauguração de nossa igreja ao lado do Jorge Mercado, e estes eventos serão constantes". Concluiu o pastor.