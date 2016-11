Idoso de 76 anos de idade foi encontrado morto em casa já em decomposição em DEODÁPOLIS

Local onde o corpo do idoso foi encontrado. Foto: Eliton Santos

Um idoso de 76 anos de idade foi encontrado sem vida em uma Kitnet já em avançado estado de decomposição. O corpo foi localizado após um vizinho notar a falta do idoso.

Ao ir na casa do mesmo, o homem se deparou com a porta da casa aberta e o corpo do idoso no local. Em um primeiro momento, a Defesa Civil foi acionada, porém ao chegar os agentes constataram o óbito do idoso.



A Pericia Técnica de Dourados esteve na residência. Segundo informações o idoso pode ter falecido há três dias. Não havia marcas pelo corpo o que pode confirmar que o mesmo tenha morrido por causas naturais.

Após colher informações no local, o corpo do idoso foi liberado para a família. O idoso de 76 anos de idade morava sozinho. Outras informações de familiares é que ele foi visto pela ultima vez na ultima segunda.