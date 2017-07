Idoso de 72 anos é morto em troca de tiros ao defender neto

Briga de vizinhos terminou com a morte de dois deles (Foto: Reprodução/ TV Morena)

Um idoso de 72 anos foi morto ao trocar tiros com um homem de 58 para defender o neto, de 22, na noite de domingo (23), no Jardim Campo Alto, em Campo Grande. O homem também foi baleado pelo idoso, mas morreu após tiros disparados pelo rapaz.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem foi até a casa do idoso com revólver para tomar satisfação sobre o neto dele, que constantemente fazia disparos de tiros na rua.

Ao ver o vizinho armado, o idoso carregou um revólver e atirou, atingindo-o. Houve troca de tiros e o mais velho morreu atingido na cabeça e axila.

Em seguida, o neto do idoso pegou uma das armas do avô e matou o vizinho, que foi atingido por um tiro na coxa direita, dois nas costas, um na costela do lado esquerdo, um no peito do lado direito e um na barriga.

O rapaz fugiu do local levando a arma. O caso foi registrado como homicídio.