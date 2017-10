Identificada a Jovem de Itaporã que cometeu suicídio

Camila Veiga de Lara (divulgação)

Na manhã dessa quarta-feira (25) a jovem itaporanense Camila Veiga de Lara de 34 anos, que estava morando há pouco tempo em Dourados cometeu suicídio. De acordo com informações ela estava cursando mestrado no município e residindo no Residencial Itavera.

Não se sabe o motivo que levou Camila a tirar sua própria vida, que ocorreu através de enforcamento, porem foi confirmado por amigos e familiares que a jovem sofria com sua depressão, o que pode ter contribuído para o fato.

Seu corpo será velado por familiares e amigos no memorial Pax Primavera de Itaporã.