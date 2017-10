IBGE realiza processo seletivo com oferta de vagas em Nova Andradina e demais cidades da região

imagem: Reprodução

Seguem até o próximo dia 06 de novembro as inscrições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o processo seletivo que prevê o preenchimento de 183 vagas temporárias para o cargo de recenseador em Mato Grosso do Sul. Conforme apurado pelo Nova News, para Nova Andradina são 06 vagas disponíveis. Há também oportunidades em outras cidades da região como Anaurilândia (02), Angélica (03), Bataguassu (04) e Ivinhema (06).

As pessoas interessadas em concorrer às vagas devem ter nível fundamental completo e idade acima de 18 anos. A jornada de trabalho será de pelo menos 25h por semana e a remuneração calculada de acordo com o número de unidades a serem visitadas por cada recenseador. A duração do vínculo será de até cinco meses. O processo seletivo se dará através de análise de títulos.

Para efetuar a inscrição, que é gratuita, o candidato terá que apresentar documento de identidade e titulação acadêmica. Na cidade de Nova Andradina, as pessoas interessadas devem comparecer na Rua da Saudade, 1327, Centro. Mais informações no site do IBGE.

Inscrições em outras cidades da região

Anaurilândia: Rua Cassimiro Dias, 1219, Secretaria Municipal de Agricultura;

Angélica: Avenida Antonio Basilio de Lima n 349, Centro;

Bataguassu: Rua Ribas do Rio Pardo, 376, Centro;

Ivinhema: Rua Antonio Soares Branquinho, 492, Secretaria Municipal de Agricultura.