Hospital da Sias de Fátima do Sul recebe medicamentos de emenda parlamentar do Deputado João Grandão

Foto: Adélio Ferreira

O Hospital da Sias vem a público agradecer ao Deputado Estadual João Grandão pela emenda parlamentar no valor de R$: 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar que servirão para auxiliar no custeio desta unidade hospitalar e teve a honra de receber no dia 09 de Outubro de 2017 ás 16:00 horas, a visita do Deputado João Grandão juntamente com sua assessoria e os vereadores João Hermes Pieretti e Luiz Cordeiro.

Na oportunidade, o Deputado João Grandão, foi recebido pela equipe administrativa e Conselho do hospital da Sias, onde foi possível conhecer um pouco sobre a história do hospital, que é uma entidade filantrópica e foi fundada oficialmente em seis de abril do ano de 1969, sendo o único hospital do município e tem como missão proporcionar condições para o desenvolvimento da assistência médico-hospitalar de qualidade, à luz dos valores éticos, humanitários e cristãos, colaborando assim, com os poderes públicos.

A Diretora do hospital, Rosa Conceição da Costa Vilas Boas falou sobre os números de atendimentos que são muito maiores do que os contratados, o que vem ocasionando um grande desencaixe financeiro, ressaltado que o hospital não recebe a mais quando ultrapassa a meta contratualizada e que essa emenda vem para auxiliar no custeio deste hospital.

O pedido desta emenda para aquisição de medicamentos e material de consumo hospitalar originou através do pedido do Sr. Ivaldo Martiniano Santana o “Pupi” que é muito amigo do Deputado e desta entidade. Na oportunidade o Deputado visitou as instalações do Hospital da SIAS e ficou bastante emocionado em conhecer de perto o trabalho realizado pela entidade, ficou surpreso com o número de atendimentos realizados com tão pouco recurso, as especialidades atendidas e a resolubilidade do hospital. O Deputado disse que este hospital realmente merece todo apoio para continuar desenvolvendo suas atividades e reafirmou seu apoio com o compromisso de mais uma emenda no mesmo valor, ou seja, mais 30.00,00 para aquisição de medicamentos e materiais de consumo para o próximo ano.