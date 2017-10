Hospital alerta população sobre mensagem falsa de doação de latas de leite em pó

Imagem google

Depois de algumas pessoas procurarem o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) em busca de suposta doação de latas de leite em pó, a instituição esclarece que não está fazendo doações

Mensagem compartilhada em redes sociais sobre suposta doação de leite em pó fez diversas pessoas procurarem o Hospital Universitário na manhã de hoje. Por conta da situação, hospital esclarece que mensagem é falsa e que não está havendo doações.

De acordo com o HU, mensagem compartilhada afirma que doação de leite em pó para recém-nascidos está sendo feita por parte do Núcleo de Alergia do hospital, no entanto, não existe nenhum setor com esta denominação e a instituição não é autorizada a fazer doação de itens adquiridos com dinheiro público.

Todas as pessoas que procuraram a unidade foram orientadas sobre a falsidade da divulgação, que está sendo feita por meio de celulares e redes sociais.

Orientação é que quem receber, não compartilhe a mensagem, pois causa transtornos ao hospital e a população, que é induzida ao equívoco.

Confira a mensagem falsa que está sendo divulgada:

“Se alguém conhecer quem precise do Leite Nan soy, o núcleo de alergia do HU (Hospital Universitário) tem várias latas pra vencer no mês de dezembro/17. Vamos divulgar pra chegar nas mãos de quem precisa e assim evitar tal desperdício. Peço que repassem aos seus amigos e grupos. Desde já agradeço a atenção. Contato: Rennan Adriano (número de telefone suprimido). Por favor compartilhem. Talvez vc (sic) não precise mais (sic) outras pessoas sim”.