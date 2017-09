Homens em Sandero branco atiram em pescoço de vítima perto da rodoviária

Local onde Lucas foi atingido por tiro - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um morador de rua foi baleado no pescoço perto da rodoviária de Campo Grande. O suspeito do tiro estava em um Sandero roubado. O disparo foi feito no meio da rua, perto de várias outras pessoas e em frente a um lava a jato que fica no cruzamento da Rua Luís Pereira com Rua Visconde de Cariú, no bairro Pioneiros, perto das 16h20.

A vítima foi identificada como Lucas, 22 anos. Junto com ele estava uma mulher. Os dois mantém um relacionamento há cerca de quatro meses.

Antes de atirar, o suspeito armado perguntou sobre uma moto para Lucas. "Me leva onde está a moto", gritou o homem com a arma, comentaram testemunhas. Ele e um comparsa saíram do Sandero branco e agarraram o morador de rua. Lucas soltou-se e correu, mas acabou atingido pelo tiro.

Logo em seguida, os homens fugiram com o veículo e testemunhas chamaram os Bombeiros. A vítima foi levada para Santa Casa.

"Eu disse, 'Japonês, devolve a moto. Está do lado de um terminal'", comentou a jovem, de 20 anos, que estava junto com Lucas. Ela explicou que essa moto teria sido emprestada para o rapaz, mas ela não soube dizer quem seria o dono.

Um homem que sempre encontra com o andarilho mencionou que é comum o rapaz ficar na região e além dele, outras pessoas sempre reúnem-se perto de uma caixa d'água que fica quase ao lado da rodoviária da Capital.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e informou no local onde a vítima foi atingida que já tinha localizado o Sandero e que o carro tinha registro de roubo/furto. Não foi divulgado onde o carro estava. A equipe se deslocaria para a Santa Casa para tentar ouvir o morador de rua.

Por conta da situação do crime, a PM mencionou que tudo indica que houve um acerto de contas. Também seria verificado o local onde a suposta moto estaria estacionada.