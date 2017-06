Homens armados roubaram carro após renderem casal na zona rural em Deodápolis

Placa do Veiculo que foi roubado

Três bandidos armados renderam um casal na zona rural e levaram um veiculo Honda HR-V de cor vermelha, placas OOS-9823 de Deodápolis. Segundo informações apuradas pelo Jornal Impacto News, os homens entraram na casa pela porta da cozinha após chegar possivelmente em um veiculo Fiat Tipo de cor vermelha.

Eles renderam o casal de sitiantes que comercializam joias e semi joias na região. Em determinando momento eles começaram a ameaçar o casal exigindo deles que entregassem as joias, porém eles só encontram 3 mostruários contendo semi joias.



Em certo momento, o marido conseguiu escapar dos bandidos e pediu ajuda em uma propriedade vizinha, ligando em seguida para o 190. Os bandidos então roubaram o carro da vitima tomando rumo ignorado. Em um primeiro contato a Policia Militar não foi informada do roubo do veiculo.

Diligencias foram realizadas em Deodápolis e na região, principalmente nas rodovias que dão acesso a Deodápolis. Nas redes sociais, alguns internautas que viram a fuga dos bandidos disseram que eles tomaram rumo sentido a Glória de Dourados. A informação não foi confirmada.



A Policia investiga o caso. Toda a ação aconteceu por volta das 18hs30min. Até o término desta matéria não obtivemos informações sobre o estado de saúde do casal.