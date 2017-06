Homenagem: 'Um ano sem Ovídio Corrêa', ex presidente da ACIFAS de Fátima do Sul, Por Adélio Ferreira

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS / ARQUIVO

*Por Adélio Ferreira

Infelizmente hoje é um dia muito triste, pois exatamente a um ano perdia um grande amigo. Ovidio Corrêa, que tive a felicidade de conhecer e conviver com um homem religioso, sábio e correto em tudo que fazia.

Na ocasião em que foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Fátima do Sul, com muito orgulho fui o seu secretário. Na sua gestão impulsionou o comércio com uma grande promoção, com muitas idéias criativas, que hoje, sem sombra de dúvidas ficou na memória dos comerciantes da cidade Favo de Mel.



Sempre um homem dedicado à familia e aos amigos, coerente naquilo que fazia. Não esqueço os momentos em que próximo à Orla, quando ia para o trabalho, tomávamos o chimarrão e aproveitava para ouvir suas histórias e fatos que me encorajava para continuar a disposição para o trabalho.



Me resta pedir a Deus que reserve um bom lugar ao seu lado para uma pessoa que muito fez na terra.

Hoje a saudade nos faz mais uma visita…

Compreender os propósitos de Deus muitas vezes pode ser uma tarefa bem difícil, principalmente quando a tristeza bate na nossa porta por perder um ente querido. Lágrimas passam pelos nossos olhos constantemente e o vazio da saudade aumenta o sofrimento severamente.



Hoje a saudade nos faz mais uma visita, mas não vem acompanhada da tristeza como protagonista. Com corações mais confortados, dedicaremos este dia para relembrar os bons momentos que foram compartilhados e como a presença de uma pessoa tão querida foi capaz de transformar tantas vidas abençoadas.



Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho a cada dia e que daqui para frente esta ausência seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da nossa família. O vazio que ficou jamais será preenchido, mas com a paz de Deus em nosso corações será bem menos difícil. O céu comemora hoje mais um ano da vida eterna de uma pessoa muito querida, que para sempre estará na nossa memória e influenciará eternamente a nossa história.