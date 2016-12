Homem tenta sacar R$ 3 mil com cartão clonado de morador de Brasília-DF em município de JATEÍ

FOTO: DIVULGAÇÃO

JATEÍ – Apoio policial foi acionado foi acionada no município de Jateí, onde na ocorrência, os funcionários de um Banco da cidade, informaram que um homem havia tentado sacar uma quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) com cartão clonado e que ao perceber a movimentação dos funcionários do Banco o suspeito evadiu-se deixando para traz o cartão bancario ourocard internacional e uma habilitação.

A Policia Civil Juntamente com a Policia Militar fizeram diligencias no sentido de encontrar o autor, porém nada foi encontrado. O cartão está em nome de Alexandre Augusto Ribeiro, assim como a habilitação.

A Polícia verificou no sistema nacional Infoseg Senasp do Ministério Da Justiça, pode-se observar que a fotografia da habilitação foi substituída pela do autor e que Alexander Augusto Ribeiro é vítima de estelionato.

A habilitação e o cartão foram apreendidos e o real proprietário da conta que é morador da cidade de Brasília - DF, informado da fralde pelo Gerente da Agencia de Jateí.

A polícia Civil esteve na agencia bancaria para coleta de imagens e informações a fim de identificar o autor do fato.