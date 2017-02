Homem tem moto roubada ao deixar em varanda de sua casa em bairro de FÁTIMA DO SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL - Foi registrado o Boletim de Ocorrência de um furto na manhã deste domingo (26), na delegacia de Polícia Civil do município de Fátima do Sul, de um furto de uma moto CG 125 FAN.

O registro foi feito por um homem de 42 anos, onde relatou aos policiais que por volta das 23h de ontem, sábado (25), ele estacionou sua motocicleta CG 125 Fan, ano e modelo 2007 de placas HSZ0928, de cor vermelha na varanda de sua casa, e que na manhã de hoje, domingo (26), por volta das 06h30 da manhã, percebeu que sua motocicleta já não estava no local que havia deixado.

A Polícia começou a fazer as buscar e até o momento no fechamento desta matéria ainda não tinha nenhuma informação sobre o furto.