Homem tem casa arrombada e revirada por ladrões que levaram R$ 3 mil reais em FÁTIMA DO SUL

Compareceu a delegacia de polícia do município de Fátima do Sul, a vítima por nome de Paulo, onde informou que estava em frente a sua residência no Bairro Vila Nova, quando escutou um barulho e ao verificar, percebeu que a porta dos fundos de sua residência havia sido arrombada.

Logo que entrou na casa viu que estava toda revirada, nos quartos as roupas estavam no chão e colchões fora do lugar. Paulo então sentiu falta de um rádio da Marca Motobrás e uma quantia em dinheiro de Três mil Reais (R$3.000,00, sendo 4 de R$100,00 e 52 notas de R$50,00 reais).

No momento em que percebeu o furto, Paulo acionou a policia Militar, que foi no local, ligou para este investigador que tirou as fotos do local. Na residência não há câmeras de monitoramento. Nada Mais.