Homem que estava desaparecido é encontrado morto perto do cemitério de distrito em DEODÁPOLIS

Imagem mostra o local onde o corpo foi encontrado. No detalhe Adilson.

Desaparecido desde o dia 12 deste mês, Adilson Campos Soares de 39 anos foi achado morto no distrito de Lagoa Bonita próximo ao cemitério. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, uma mulher passava pelo local quando sentiu um forte mau cheiro vindo de uma mata.

Ela chamou outra pessoa e ao verificarem se depararam com o corpo já em avançado estado de decomposição. Quando a Policia Militar foi acionada, ao chegar no local os mesmos foram informados que o corpo era mesmo de Adilson pela própria esposa da vitima.



Próximo ao corpo foi encontrado um par de calçados, um óculos e um frasco transparente vazio. A Pericia Técnica de Dourados não informou as causas da morte. A Policia Civil vai intestigar o caso que foi registrado como morte a esclarecer.



Desaparecimento



Segundo informações da família, Adilson desapareceu na ultima segunda (12). O homem que residia em Lagoa Bonita, distrito de Deodápolis, era funcionário de uma usina da região. Quando sumiu, o mesmo saiu apenas vestindo uma camiseta azul e uma bermuda. Ele havia sido visto pela ultima vez por volta das 10hs da manhã.