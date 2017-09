Homem perde R$ 1.500 em golpe do "carro quebrado na estrada"

Imagem Ilustrativa

Por volta das 10h da manhã de quarta-feira (27), homem de 54 anos perdeu R$ 1.500,00 após receber o telefonema de um estelionatário se passando pelo sobrinho dele, que seria morador de Cuiabá, no Mato Grosso. Consta no boletim de ocorrência número 5730/2017, que o golpista ligou para a vítima se identificando como um parente de nome Anderson, morador do estado vizinho. Ele isse que estava vindo para Corumbá, mas o carro acabou "estragando" na estrada e para o conserto, precisava da quantia de R$ 1.500.

Como o homem tem parente na cidade informada pelo estelionatário, acabou fazendo o depósito em uma conta de final 918-3. A vítima chegou até mesmo a ligar para o telefone do suposto mecânico de nome Osmar, informado pelo golpista e um dos cúmplices do golpe, que confirmou as informações do estelionatário. O golpista ainda chegou a pedir mais R$ 500 para um novo "conserto", desta vez da caixa de câmbio, o que fez a vítima desconfiar da situação.

De acordo com o registro policial, os últimos números do telefone do estelionatário são 1981 e 1447. A titular da conta corrente usada pelo golpista tem as iniciais R.B.F. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Corumbá.