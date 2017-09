Homem oferece propina a policiais ao ser flagrado com quase R$ 100 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu R$ 98 mil na noite desta segunda-feira (25), no km 130 da BR-163. Em Naviraí, os agentes deram ordem de parada à Toyota Hilux com placa de Dourados conduzida por um homem de 34 anos.

No interior do automóvel os agentes encontraram uma sacola com alguns pacotes com notas de dinheiro embrulhados.

Questionado da procedência do dinheiro, o motorista afirmou que no pacote havia R$ 60 mil referente a venda de um veículo. No entanto, ele não soube explicar o modelo do automóvel, nem a quem teria vendido.

Contabilizada a quantia, verificou-se que na verdade, o valor era de R$ 98 mil.

Diante da incoerência das informações, o condutor ofereceu R$ 10 mil aos policiais para encerrar a fiscalização por ali mesmo, já que havia somente os três no local.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de corrupção ativa. Os policiais conseguiram fazer um vídeo onde a oferta é feita aos agentes. O vídeo poderá ser utilizado como prova.

O carro, juntamente com o motorista e o dinheiro foram encaminhados à Polícia Federal de Naviraí.