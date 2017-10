Homem leva tiro na cabeça em bar, é socorrido, mas morre em posto

Local do homicídio - Imagem Correio do Estado

Reginaldo Rodrigues de Carvalho, de 27 anos, morreu ma madrugada deste sábado (7) após ser atingido por um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu ao ferimento. O crime aconteceu em frente a um bar da Rua Manoel Pereira da Silva, no Jardim Campo Verde, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Carvalho foi ferido em frente ao Bar do Barba. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros para a CRS (Centro Regional de Saúde) do Nova Bahia, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade. Para a polícia, os militares que socorreram o rapaz relataram que ele foi atingido por um tiro no lado direito da cabeça, próximo ao ouvido.

Quando a Polícia Militar foi acionada para atender o caso, o rapaz já havia sido socorrido e ninguém que estava no local em que o crime ocorreu contou o que havia acontecido. No entanto, a irmã de Carvalho afirmou a polícia que o possível autor do crime era um foragido do sistema prisional de Campo Grande, mas não soube explicar a motivação do assassinato.

O principal suspeito do crime foi identificado e equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) investigam o caso, que foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.