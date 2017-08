Homem invade casa para cobrar dívida e agride jovem com socos

Incubadora municipal em Campo Grande, que fica perto de local onde vítima foi agredida - Foto: Valdenir Rezende / Correio do Estado

Jovem de 20 anos foi agredida com socos depois de ter dívida de revenda de calçados cobrada por homem de 42 anos, hoje, no Bairro Santa Emília, em Campo Grande. Ela teve ferimentos no rosto.

Conforme o delegado titular da 6ª Delegacia de Polícia, Edemilson José Holler, agressor chegou na casa da jovem, que fica próxima à Incubadora Municipal, na Avenida General Aberto Carlos Mendonça Lima.

Anderson Rodrigues teria invadido a casa da vítima e exigido quantia de R$ 800, mas jovem alegou que não tinha o dinheiro e acabou agredida.

Suspeito tentou fugir, mas foi contido por populares, que acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A mulher de 20 anos precisou de atendimento depois de ficar machucada e sangrando.

Militares realizaram o socorro, mas ela preferiu não ser encaminhada para unidade de saúde. Ela e o suspeito da agressão foram levados à delegacia.

Na unidade, polícia constatou que Anderson já tinha mandado de prisão em aberto por crime de trânsito. “Como ele já estava com essa prisão em aberto, ele foi recolhido para a Depac Piratininga e depois seria levado para o presídio. Além disso, ele vai responder por invasão de domicídio e lesão corporal”, disse Holler.