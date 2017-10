Homem foi espancado por garoto em Campo Grande

Vítima de agressão está na área vermelha da Santa Casa - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Homem de 36 anos está internado, em estado grave, na área vermelha do pronto-socorro da Santa Casa, em Campo Grande. Ele foi espancado por adolescente durante roubo na noite de ontem (5), no Bairro Jardim Tarumã.

Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, a vítima teve traumatismo craniano e várias fraturas no rosto.

O CASO

Homem foi espancado durante roubo na noite de ontem no Jardim Tarumã, em Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é um adolescente de 17 anos, conhecido no bairro onde mora por ser agressivo.

O garoto foi encontrado e confessou ter agredido o homem. Ele disse aos policiais que a vítima tinha uma dívida de droga com ele no valor de R$ 50.